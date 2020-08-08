شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها: مراجعة ترخيص عقار مكون من 11 طابقا بعد إخلائه من السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إنه سيتم مراجعة تراخيص عقار مكون من 11 طابقا بالمدينة، بعد أن اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات بالأدوار المختلفة، وتم إخلاءهم جميعا ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبدأت لجنة من مديرية الإسكان بالقليوبية برئاسة المهندس عبدالله العمري والإدارة الهندسية في فحص حالة العقار وتقوم اللجنة حاليا بمعاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية الماهولة بالسكان أو غير مأهولة والانتهاء لعمل تقرير بما تم فحصه وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار وعرضها على الجهات المختصه في ضوء ما سيتم فحصه من ملف العقار في الوحده المحليه ومعرفة عدد الطوابق التي صادر بها الترخيص.

كان رئيس مدينة مدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة قرر إخلاء العقار من سكانه بمنطقة نقابة المهندسين بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار وإخلاء سكانه إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.

وأكد رئيس مدينة بنها أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية بقيادة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الأن، وبناءا على التقرير الفنى للجنة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفورى حتى لا تقع الكارثة.