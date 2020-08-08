شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 37 حالة مرضية من رسوم الفحوصات الطبية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء عن استمرار إعفاء الحالات المرضية الغير قادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، السبت، إنه تم إعفاء 37 حالة مرضية من غير القادرين من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام خلال شهر يوليه الماضي.

أضاف شوكه، تقوم إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا أو كليا حسب الحالة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي شامل لهم وزيارتهم منزليًا.

ومن جانبه أكد إبراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم.. مضيفا أنه تم إعفاء عدد 22 حالة من المترددين على العيادات الخارجية، وعدد 15 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية لتلقى العلاج بالمستشفى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.