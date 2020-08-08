شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات النقل والشهادات بمعهد القراءات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات النقل والشهادات بمعهد القراءات بشمال سيناء، وسط إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن امتحانات النقل للصف الأول «تجويد» مستمرة حتى يوم الأحد الموافق 16 من أغسطس الجاري.

وأكد أبوالقاسم، أن امتحانات النقل للصفين الأول والثانى «تخصص» مستمرة حتى الاثنين 17 أغسطس الجارى، بينما تستمر امتحانات النقل للصفين الأول والثانى«عالية» حتى السبت الموافق 15 أغسطس الجارى.

وأضاف أنه بالنسبة للشهادات فتستمر امتحانات شهادة التخصص حتى الأحد الموافق 16 أغسطس الجارى، بينما تستمر امتحانات شهادتى التجويد والعالية حتى السبت الموافق 15 أغسطس الجارى.

وأشار إلى أن امتحانات النقل تجرى في مقر معهد فتيات آل بدوى الاعدادى بالعريش بالنسبة للفتيات، وفى مقر معهد العريش الابتدائى القديم بالنسبة للبنين، أما امتحانات الشهادات للعالية والتجويد والتخصص فتجرى في مقر معهد بنين العريش الجديد، فيما سيعقد الامتحان الشفوى يوم 18 أغسطس الجارى لجميع طلاب النقل والشهادات في مقر كل لجنة، لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا وحفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات.

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