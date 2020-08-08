شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان بنين وفتيات قراءات الإسكندرية، وذلك فى بداية امتحانات نقل وشهادات امتحانات القراءات، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادتى الفقه والإنشاء.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

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جدير بالذكر أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة في محافظتهم وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.