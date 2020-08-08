شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون جميلة حلوان: 470 طالب يؤدون اختبارات القدرات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، تم عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم لأداء اختبارات القدرات بالكلية فى اليوم الأول بلغ 470 من طلاب الثانوية العامة منهم 300 قسم فنون و170 قسم العمارة.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن إدارة الكلية ستعمل على تصحيح نماذج إجابة الطلاب فور الانتهاء من اختبارات القدرات، تمهيدا لإرسالها ومخاطبة مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى بنتائج الطلاب بصورة دورية، لافتا إلى أن عملية التصحيح تتم على مرحلتين الاول من خلال 3 أساتذة، ثم بعد ذلك العمل على مراجعة من أساتذة آخرين.

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وتابع عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان أن نسبة النجاح فى اختبارات القدرات 60%.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن اختبارات القدرات تتم وسط إجراءات احترازية، ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان بالإضافة إلى التأكد من ارتداء الطلاب الكمامات، وذلك بهدف الوقاية من كورونا.