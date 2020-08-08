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الصحة تعلن إصابة حالتين فى حادث تصادم دائرى المعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حادث التصادم الذى وقع على دائرى المعادى، أسفر عن إصابة حالتين وتم نقلهم لمستشفى البنك الأهلي .

وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق اشتعل بعدد من السيارات بطريق "دائري المعادي"، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينها، أعلى الطريق الدائرى، فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وأسفر عن تفحم 7 سيارات.

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عقب وقوع الحادث، انتقل عدد من قيادات الإدارة العامة للمرور، والحماية المدنية، إلى موقع التصادم، وتم غلق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على النيران وإخمادها، وجارى رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، والاستماع لأقوال قائدى السيارات، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لكيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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