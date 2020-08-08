شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البناء والأخشاب تدعو عمال مصر للمشاركة بإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع العمال فى كل مواقع العمل والإنتاج إلى ضرورة المشاركة بإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجهت النقابة، كافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية بنوعية جميع العاملين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى الهام، والتركيز فى الاختيار على العناصر التى تمثل إضافة لمجلس الشيوخ فى إطار المهام الموكولة إليه وفقا للدستور.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن عمال مصر سيكونوا على قدر المسئولية، وسيكون لهم حضور بارز فى هذه الانتخابات الهامة، مؤكدا أن لجان الاقتراع ستشهد حضور كبير من العمال.

ولفت الجمل، إلى أن عمال مصر فى كافة الاستحقاقات السابقة كان فى مقدمة صفوف المواطنين ومشاركتهم كانت إيجابية ويشهد لها الجميع، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو تعديل الدستور، قائلاً:"كل عمال مصر مشاركين فى الانتخابات وسيقولون كلمتهم فى اختيار أفضل من يمثلهم بمجلس الشيوخ"..