شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان الكائنة بالزمالك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشهدت الكلية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بداية من توفير مقياس الحرارة. على مدخل الكلية وارتداء الطلاب الكمامات خلال أداء اختبارات القدرات .

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 35 ألف طالبا وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأضاف السيد عطا، أن طلاب الدور الثانى متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى فى هذه الكليات:

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كليات الإعلام.

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

كليات الفنون التطبيقية.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

كليات التربية الرياضية.

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).