شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مفيش حاجة اسمها "كليات قمة".. وكورونا جزء مضاف للمناهج الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مراحل التعليم لابد أن تتم وفق مرحلة متكاملة، وخاصة مع الدخول والاعتماد على "التعليم عن بعد"، عقب أزمة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن هناك توجيهات بعملية التطوير والتعليم الإلكتروني، وتطوير المناهج ومواكبتها للمناهج العلمية تشمل الأسس النظرية والعلمية على حد سواء خاصة على رأسها المناهج الطبية بعد أزمة كورونا ومستجداتها.

وأوضح أن أزمة كورونا أصبحت جزءا مضافا للمناهج العلمية الطبية العالمية فيما يخص طرق التعامل، والتشخيص الطبي، وطرق الوقاية.

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وذكر أن الوزارة تولى اهتماما كبيرًا للاطلاع على احتياجات سوق العمل ، موضحًا أنه لا وجود لمصطلح كليات القمة خاصة وأن قمة كل فرد هو من يصنعها بنفسه عن طريق الإبداع والتميز فى أى كلية يلتحق بها الطالب ويحقق بها إنجازًا .

وواصل: " العالم يتغير من حولنا فى كافة أسس العلمية والنظرية ، خاصة وأن الشركات العملاقة تعتمد فى الوقت الحالى على التجارة الإلكترونية حسب تغير احتياجات سوق العمل ".