شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة الجوية.. طقس حار والرطوبة 82٪.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" مع الإعلامية إيمان منصور، تقريرا عن حالة الطقس اليوم السبت 8 أغسطس 2020، بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس حار رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وتنشط في بعض الأحيان، وشبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع أيضًا، أن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى نحو 82%، وأن يكون طقس شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة، والرياح معتدلة وتنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما ستنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

أما ليلًا، فإن الجو سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلُا على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 26

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24

دمياط العظمى 33 والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 21

السويس العظمى 38 والصغرى 23

العريش العظمى 33 والصغرى 22

طابا العظمى 37 والصغرى 29

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 39 والصغرى 25