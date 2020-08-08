شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية بالكليات للأسبوع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كليات جامعة القاهرة، للأسبوع الخامس، امتحانات طلاب الفرق النهائية، والتى بدأت فى 11 يوليو الماضى وتنتهى فى 25 أغسطس الجارى؛ وذلك وفقًا لخطة شاملة أشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة فى الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الأسبوع الخامس، اليوم، بكليات الحقوق (القسم الفرنسى)، والآداب، والآثار، والإعلام، ودار العلوم، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعى، والتربية النوعية، والطب البيطرى، والزراعة، والطب، ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

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وتلتزم كليات جامعة القاهرة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كل الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه.