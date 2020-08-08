شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تنظم ندوة حول الممارسات الإعلامية خلال كورونا.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ويبنار بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا .. ما لها وما عليها وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 12 ظهراً، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس.

ويتضمن البرنامج ثلاث جلسات ، الجلسة الافتتاحية وتلقي فيها الدكتورة هبة الله السمري كلمة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية تلقي كلمة ترحيب بضيوف المنصة الإليكترونية كما يلقى بها كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و اسامة هيكل وزير الإعلام .

وتتضمن الجلسة الاولى وترأسها هويدا مصطفى " ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا " عدة محاور : مسئولية الإعلام الأخلاقية في الأزمات ، دور الإعلام في مواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ، احترام خصوصية الافراد وتجنب خداع المصادر ، احترام المعايير المهنية لكتابة وتغطية الأخبار ، الإعلام التقليدي بين البحث عن الإثارة واحترام أخلاقيات المهنة .

ويشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة بالكلية ، والدكتورة منى الحديدى أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية ، والدكتور خلف الطاهات عميد كلية الاعلام جامعة اليرموك بالأردن ، والدكتور عبد الله المغلوث الكاتب الصحفي ومدير مركز التواصل الحكومي السعودي ، عبد الرحمن هزاع رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي سابقاً ، والدكتور محمد رضا حبيب رئيس تحرير قناة الحياة ورئيس تحرير برنامج الحياة اليوم ، و تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية ، و حسن حبيب مقدم برامج ونائب مدير قنوات دبي الرياضية

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وتتضمن الجلسة الثانية " الإعلام الرقمي وجائحة كورونا " وترأس الجلسة الدكتورة هبة الله السمري وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عدة محاور:

مسئولية الإعلام الأخلاقية في الأزمات ، دور الإعلام في مواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ، احترام خصوصية الافراد وتجنب خداع المصادر ، احترام المعايير المهنية لكتابة وتغطية الأخبار ، الإعلام الرقمي بين البحث عن الإثارة واحترام أخلاقيات المهنة .

ويشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من : الدكتور حسن عماد مكاوي استاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية ، الدكتور محمود علم الدين استاذ الصحافة بالكلية ، الدكتور حسين أمين استاذ الإعلام ومدير مركز ادهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، الدكتور عصام نصر عميد كلية الإتصال بجامعة الشارقة ، و ماضي الخميسي الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ، والدكتورة . أمل جابر استاذ مساعد بجامعة Wisconsin بالولايات المتحدة الأمريكية، و بركات الوقيان مستشار إعلامي ومقدم برامج كويتي ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور والكاتب الصحفي ومقدم برامج تليفزيونية ، والدكتور عبد المحسن لافي الشمري مدير الوكالة الدولية للإعلام ورئيس منتدى الكويت الدولي للحوار

ومن المقرر أنه فى أعقاب انتهاء الجلستين الأولى والثانية للويبنار الإعلان عن التوصيات.