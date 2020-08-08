شكرا لقرائتكم خبر عن لتيسير الحركة المرورية.. محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 24 طريقًا بتكلفة 127 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من رصف 24 طريقًا حيويًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال خطة العام المالي 2019/2020 بتكلفة بلغت 127 مليون و541 ألف جنيه، وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والزحام خصوصًا على الطرق الرئيسية.
وأكد محافظ الفيوم أن خطة الرصف للعام المالي الجديد سيجري تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة بشكل متوازٍ، لربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها، للتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، مشيرًا إلى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشددًا على التأكد من استكمال كافة المرافق قبل البدء في عملية الرصف.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة، قد انتهت من رصف 4 طرق بمركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 23 مليون و50 ألف، منها طريق الكنيسة، مفارق مدرسة الزراعة بأبوكساه، واستكمال طريق أبوكساه، طحاوي، وطريق أبشواي، أبوكساه، ورصف طريق الشيخة فاطمة، وفي مركز إطسا تم الانتهاء من رصف 4 طرق بتكلفة 20 مليون جنيه، منها استكمال طريق حجز دفنو، مشرف ومن عزبة زنكت حتى كوبري الحلفاية، واستكمال رصف طريق كوبرى البشوات، عمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه، ورصف طريق الحسينية، الونايسة، وطريق أبو جندير الصعايدة من كوبري المصرف الرئيسي حتى مدخل عزبة فؤاد زيدان.
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في مركز يوسف الصديق تم رصف 5 طرق بإجمالي 34 مليون و872 ألف جنيه، منها رصف طريق السحارة الحامولي، واستكمال رصف طريق أبو لطيعة غيضان، ورصف طريق الريان حنا حبيب، واستكمال طريق غيضان المشرك، واستكمال طريق النصر المزدوج، أما في مركز ومدينة طامية فقد تم الانتهاء من رصف 5 طرق بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون و100 ألف جنيه، منها رصف طريق معصرة صاوى كفر محفوظ بطول 1300 متر، واستكمال رصف طريق مدخل بنوة وطريق عبدالله بك بداية من كوبرى أصلان تجاه قرية الروضة 1300 متر، وكذلك استكمال رصف طريق منشأة الجمال / نزاز ساويرس حتى مدخل بنوة بطول 700 متر، ورصف طريق دار السلام فرقص بطول 1 كم، واستكمال رصف طريق خليفة يونس الروبيات حتى مدخل العسال بطول 1200 متر.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنه في مركز سنورس تم الانتهاء من رصف 6 طرق، بتكلفة إجمالية 32 مليون و519 ألف جنيه، منها رصف طريق المعصرة مفارق مينا الأخصاص مطرطارس، وشارع أحمد شوقي، وطريق مصنع الأعلاف، ورصف طريق الكوبري الشرقي بترسا حتى طريق ترسا السعيدية، وطريق السليين الحلفاية ترسا سنهور، واستكمال طريق مدخل عزبة دكم.
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