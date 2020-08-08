شكرا لقرائتكم خبر عن لتيسير الحركة المرورية.. محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 24 طريقًا بتكلفة 127 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من رصف 24 طريقًا حيويًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال خطة العام المالي 2019/2020 بتكلفة بلغت 127 مليون و541 ألف جنيه، وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والزحام خصوصًا على الطرق الرئيسية.

وأكد محافظ الفيوم أن خطة الرصف للعام المالي الجديد سيجري تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة بشكل متوازٍ، لربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها، للتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، مشيرًا إلى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشددًا على التأكد من استكمال كافة المرافق قبل البدء في عملية الرصف.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة، قد انتهت من رصف 4 طرق بمركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 23 مليون و50 ألف، منها طريق الكنيسة، مفارق مدرسة الزراعة بأبوكساه، واستكمال طريق أبوكساه، طحاوي، وطريق أبشواي، أبوكساه، ورصف طريق الشيخة فاطمة، وفي مركز إطسا تم الانتهاء من رصف 4 طرق بتكلفة 20 مليون جنيه، منها استكمال طريق حجز دفنو، مشرف ومن عزبة زنكت حتى كوبري الحلفاية، واستكمال رصف طريق كوبرى البشوات، عمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه، ورصف طريق الحسينية، الونايسة، وطريق أبو جندير الصعايدة من كوبري المصرف الرئيسي حتى مدخل عزبة فؤاد زيدان.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في مركز يوسف الصديق تم رصف 5 طرق بإجمالي 34 مليون و872 ألف جنيه، منها رصف طريق السحارة الحامولي، واستكمال رصف طريق أبو لطيعة غيضان، ورصف طريق الريان حنا حبيب، واستكمال طريق غيضان المشرك، واستكمال طريق النصر المزدوج، أما في مركز ومدينة طامية فقد تم الانتهاء من رصف 5 طرق بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون و100 ألف جنيه، منها رصف طريق معصرة صاوى كفر محفوظ بطول 1300 متر، واستكمال رصف طريق مدخل بنوة وطريق عبدالله بك بداية من كوبرى أصلان تجاه قرية الروضة 1300 متر، وكذلك استكمال رصف طريق منشأة الجمال / نزاز ساويرس حتى مدخل بنوة بطول 700 متر، ورصف طريق دار السلام فرقص بطول 1 كم، واستكمال رصف طريق خليفة يونس الروبيات حتى مدخل العسال بطول 1200 متر.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنه في مركز سنورس تم الانتهاء من رصف 6 طرق، بتكلفة إجمالية 32 مليون و519 ألف جنيه، منها رصف طريق المعصرة مفارق مينا الأخصاص مطرطارس، وشارع أحمد شوقي، وطريق مصنع الأعلاف، ورصف طريق الكوبري الشرقي بترسا حتى طريق ترسا السعيدية، وطريق السليين الحلفاية ترسا سنهور، واستكمال طريق مدخل عزبة دكم.

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