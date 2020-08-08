شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تنشر انفوجرافًا حول تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ انفوجرافًا يستعرض تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء وأهميتها.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منظومة البرامج والأداء تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى المتابعة الدقيقة والفعالة لكافة البرامج ومؤشرات الأداء التي وردت في برنامج الحكومة، إلى جانب المعالجة العاجلة لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى قياس أثر تنفيذ تلك البرامج على التنمية المستدامة، وكذلك التنمية المكانية.

وأوضح الانفوجراف المنشور على منصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منهجية خطة البرامج والأداء تلعب دورًا هامًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، كما تكشف من خلال تطبيقها الهيئات ذات الأدوار المتشابهة داخل الدولة، والتي يجب دمجها، أو تنفيذ إعادة الهيكلة بتلك الجهات.

وكشف انفوجراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تطبيق خطة البرامج والأداء بداية من خطة العام المالي 2017/2018، حيث ساهمت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكن خطة تنموية مستدامة شاملة، وأضاف الانفوجراف أنها ساعدت كذلك في تتضمين الخطة لمؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.

انفوجراف حول تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء