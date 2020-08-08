شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يبحث تذليل المعوقات أمام المستثمرين وسبل دعم المشروعات والمصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام القيادة السياسية للدولة بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام المستثمرين لجذب استثمارات جديدة وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني تحقيقاً للتنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد، بحسب بيان، السبت، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال لقائه بعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية مستثمري مصر ونائب اتحاد الصناعات المصرية، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول لها وسبل تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها والاستثمار بالمحافظة والمصانع العاملة والمتعثرة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية واحتياج كل منها وبحث ايجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والتسهيلات والدعم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط للمشروعات والمصانع وصغار المستثمرين.

كما ناقش الاجتماع إنشاء مصانع مكملة ومغذية للمصانع الكبرى الموجودة بالمناطق الصناعية المنتشرة بالقرى فضلاً عن دراسة تنظيم مؤتمر لدعوة كبار المستثمرين لعرض الفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة “منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط” وأخرى «الكوم الأحمر بالبداري» تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق “أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم” لافتاً إلى وجود العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة طبقًا للإمكانات المتاحة مشيداً بما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من دعم وخدمات للاستثمار في المناطق الصناعية المنتشرة بمراكز المحافظة.

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