شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يوافق على تحويل الطلاب من مدارس التعليم إلى المعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن الأزهر الشريف وافق على تحويل الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية وفقًا لعدد من الشروط.
وأضاف إبراهيم الفحام، مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة، أنه تم الموافقة على تحويل الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية بشرط موافقة المدرسة المنقول منها الطالب ومديرية التربية والتعليم، وكذا موافقة المعهد المحول اليه والمنطقة الأزهرية.
وذكر الفحام أن الأزهر الشريف وافق أيضًا على النزول بسن القبول في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي «3 سنوات و6 شهور للقبول في مرحلة كي جي 1، 4 سنوات و6 شهور للقبول في مرحلة كي جي 2، 5سنوات و6 شهور للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري»، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور للقبول بالتعليم الأزهري.
وأشار الفحام إلى موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليًا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.
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