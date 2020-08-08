شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 21 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الحالة لرجل في أواخر الخمسينيات من العمر من مدينة العريش، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام عقب إصابته بالفيروس.

وأضاف شوكة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.

وأشار إلى أن هذه الحالة تعد الوفاة الـ21 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 14 حالة من مدينة العريش، و3 حالات من مدينة بئر العبد، وحالتان من مدينة الشيخ زويد، وأخرى من مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة الإصابة بالفيروس.