اصطدموا بـ«الحاجز الخرسانى».. إصابة 6 أشخاص بينهم طفلتين بحادث في البحيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 6 أشخاص بينهم طفلتين في حادث تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى للطريق الزراعى السريع في نطاق مركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، باصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى السريع أمام قرية جنبواى في دائرة المركز.
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلتين 6 سنوات و12 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود المركزى وعمل الإسعافات اللازمة.
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