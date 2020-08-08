شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 3 فى انهيار عقار بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقى شاب مصرعه وأصيب إثنين آخرين بينهم سيدة بالدقهلية، اليوم، في انهيار عقار بالمنصورة
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة بإنهيار عقار مكون من 4 طوابق بالمنصورة نطاق حى غرب وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة سيدة وآخر.
انتقل اللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن ضباط المباحث ومسؤلى حى غرب وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان العقار .
وتبين من المعاينة ان العقار مكون من اربع طوابق وكان يقطنه وقت الحادث طالب ووالدته وأدى الإنهيار إلى وفاة الطالب وإصابة الأم وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الأم واستخراج جثة الطالب.
واكدت مصادر أمنية إصابة أحد المارة أثناء حدوث الإنهيار
واشارت حدوث كسر في ماسورة الغاز الطبيعى المتصلة بالمنزل وحدوث اشتعلل تحت الأنقاض وتم قطع الغاز عن المنطقة بالكامل للسيطرة على الوضع .
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 3 فى انهيار عقار بالمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.