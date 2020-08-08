شكرا لقرائتكم خبر عن «انزل شارك .. صوتك أمانة».. مبادرة سكندرية بـ 38 مركز شباب للتوعية بالمشاركة بالانتخابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، مبادرة مجتمعية تحت شعار «انزل شارك.. صوتك أمانة»، تزامناً مع الاستحقاق الدستورى الخاص بمجلس الشيوخ 2020، والمقرر انطلاقه يومى 11 و12 اغسطس الجارى .

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن المبادرة تم انطلاقها أمس بندوتين وتستمر حتى يوم 10 أغسطس الجارى، قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية في الاسكندرية ويجرى تنفيذها في 38 مركزا شبابياً موزعة على الإدارات الفرعية الثمانية .

وأوضحت «الشريف»،أن المبادرة تتضمن عقد لقاءات حوارية لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابى لاختيار نوابهم والتوعية بمدى أهمية المرحلة التي تخطوها مصر مشيرة إلى ان الندوات يتم تنفيذها في ظل الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن تم تنظيم ندوات مجتمعية في يوم المبادرة الاولى، بمركزى شباب القبارى والنصر وحاضر فيهما الدكتور عيد زكى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الاسكندرية .

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية

تدشين مبادرة انزل شارك صوتك امانة لتوعية المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالاسكندرية