شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم كافة مدارس لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، إن المركز ملتزم بتعقيم مدارس المقار الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ بمركز ومدينة قويسنا. يذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز (515) مقراً إنتخابياً و (1) لجنة عامة و (619) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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