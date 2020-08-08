شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل البابوى السابق بالإسكندرية: أصحاب القلوب القاسية يجرحون السيد المسيح بخطاياهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق، راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، عظته الروحية بعنوان «مثل العذارى الحكيمات».

وقال مرقص في العظة، عبر تطبيق زوم مساء أمس، إن «العلم مش بالشهادات واحنا دايما بنقول ان الانسان اللى اخد شهادة ده يبقى متعلم والانسان اللى ما اخدش شهادة ده يبقى جاهل، المقياس ده مش مظبوط خالص، ساعات يبقى واحد متعلم وجاهل في نفس الوقت»، مضيفاً: «كونه يكون جاهل في المعلومات وحاجات كتيرة والجهل مش معناه كده وجهل النفس التي تعودت تعيش في الخطية وتعيش في اعمال العالم وشر العالم وعايشة مستهترة ومتراخية، فهذه النفس هي نفس جاهلة وصعب قوى انها تقوم فجأة تجاهد للصعود إلى السماء مع السيد المسيح عليه السلام لانها ستكون غير مستعدة».

وأضاف «القمص رويس»،– في عظته الروحية بعنوان «مثل العذارى الحكيمات» التي ألقاها عبر تطبيق «زووم» مساء أمس–، أن العذراى كان عددهن 10 منهم 5 حكيمات و5 جاهلات، ومثل العذارى هو مثل معروف تقرأه الكنيسة للتعبير عن استعداد الإنسان لانتظار العريس الذي هو المسيح عليه السلام، ولذلك كل واحد لازم يستعد ويهتم للقاء العريس لانه عندما يأتى العريس يأخذ معه العروس، والمسيح كان دائما يأخذ كل أمثلته من الواقع اليهودى، والعريس هنا المقصود به في المثل هو المسيح عليه السلام والعذارى هن جماعة النفوس المؤمنة في كل الكنيسة وعلى العذارى ان يستقبلن المسيح العريس وعندهن نور الايمان والرجاء والمحبة والفضائل لانه لن يأتى لانسان فارغ ليقابله .

وتابع،:«علشان كده لازم الانسان ميبقاش قلبه قاسى حتى لا يجرح احساس الغير وللاسف نحن كثيراً ما نجرح احساس السيد المسيح، بخطايانا وافعالنا ولازم الانسان ميزعلش المسيح وميجرحوش مستطردا،ً: المسيح ايه ذنبه علشان نجرحه ونزعله ده هو اتصلب علشانى وقدم لى الفداء وازاى اسيبه كده المفروض ميحصلش ده، وعلشان كده لازم انا اجاهد في حياتى».

وحذر الاقباط من التساهل واللامبالاة، قائلاً: مينفعش اقول يوم الله يعين الله، والعمر لسه بدرى، وانا شباب وعملت تحاليل وصحتى زى الفل، متساءلاً: هو انت تعرف ربنا لما تيجى تموت بس وتضيع عمرك ووقتك انما الانسان الحكيم هو الشخص الذي يسمع كلمة الله ويعمل بها باستمرار.

ودعا الاقباط إلى شراء الزيت المقدس من الكنيسة التي مصدرها المسيح، لأنه هو البياع الحقيقى له علشان نشترى منه ونقابله في السماء والمسيح يعطى دايماً كل شيء مجاناً مش بفلوس، وتخيل انه بيديك مجاناً وانت بتقوله مش عايز خليها بكره وخليها بعد بكره علشان كده خزنوا اعمال كويسة وفضائل كويسة علشان لما يجى ميعاد العريس تدخل مع المسيح وانت فرحان إلى العرس ليعطيك الحياة الابدية، وهو دفع الثمن بدمه الغالي على عود الصليب.

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