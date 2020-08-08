شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة قداس بكاتدرائية مارجرجس بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقيمت أول صلاة قداس بكاتدرائية المحلة، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة واتباع إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا. وشارك العشرات فى الصلاة التى أقيمت لأول مرة منذ 3 أشهر بعد منع الصلاة والتجمعات فى الكنائس المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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