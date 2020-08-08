شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بدء امتحانات الدراسات العليا بكليتي تربية وتمريض بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتمريض بجامعة بنها، اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأضاف أن الامتحانات في كلية التربية تتم على فترتين صباحية ومسائية كتدبير احترازي مع خفض أعداد الطلاب باللجان حيث تبدأ الفترة الأولي دبلوم تأهيل تربوى من الساعة ١٠ صباحا إلى الساعة ١٢ ظهرا والفترة الثانية دبلومات مهني وخاص وماجستير ودكتوراة من الساعة 1ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

واشار الجيزاوى إلى انتهاء امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات وبدء أعمال التصحيح ورصد النتائج واعلانها قريبا، مضيفا ان امتحانات كلية الطب البشري سوف تبدأ الثلاثاء القادم.