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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، انهيار منزل بشارع منتصر بجوار مستشفي العام القديم بنطاق حى غرب المنصورة، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص.

وكلف محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال إلى موقع انهيار العقار لمتابعة الموقف، بحضور اللواء رأفت عبدالباعث مدير امن الدقهلية، واللواء عبدالقادر النورى السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، كما كلف المحافظ بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وشرطة النجدة والحماية المدنية، لإنشاء كردون أمنى حول العقار، وإخلاء محيط العقار من المواطنين.

ووجه مختار، بتشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب انهيار هذا العقار ومعاينة الحالة الإنشائية لباقى العقارات فى المنطقة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى، بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، ومتابعة الحالة الصحية لهم على مدار اليوم.

وأكد وكيل وزارة الصحة على خروج اثنين من المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما، وجارى متابعة الحالة الصحية للمصاب الثالث.

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعه صرف اعانات عاجلة للمصابين، وتقديم كافة أوجه المساعدات لهم.



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (1)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (2)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (3)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (4)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (5)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (6)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (7)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (8)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (9)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (10)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (11)

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محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (12)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (13)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (14)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (15)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (16)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (17)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (18)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (19)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (20)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (21)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (22)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (23)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (24)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (25)



محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انهيار عقار المنصورة (26)