شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن بدء الصمت الانتخابى من 12 ظهر اليوم وتحذر من الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة معا فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية وقفت على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم التى بدأت فى يوم 26 يوليو الماضى بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكان الجميع متساويا في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت لهم بممارسة كافة أنواع الدعاية من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى لعرض البرامج الانتخابية وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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واشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة التزمت بنص المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ فقد بدأت الدعاية الانتخابية من اليوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت 8 اغسطس وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين فى الخارج الذى يوافق غدا الأحد 9 أغسطس.

واستنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التى حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياهم.

ودعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤلية والتوقف عن ممارسة أى نشاط أو شكل من أشكال بالدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية فى مجلس الشيوخ بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يوما تم تخصيصها لعرض برامج الانتخابية للمرشحين.