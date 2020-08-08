شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 910 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، عقب هبوط الأسعار مساء أمس الجمعة بحوالى 15 جنيها، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة فى سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2035 دولارا .

سعر الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 7280 جنيها

أوقية الذهب 2035 دولار .

كان الذهب خسر عالميا أمس الجمعة أكثر من 2 %، موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

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وبعد أن سجل السعر الفورى للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 1846 بتوقيت جرينتش منخفضا 1.4 % إلى 2033.89 دولار، أمس، وزاد 3 % منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس ”بمجرد اتفاقهم على التحفيز، سيكون ذلك سلبيا بالنسبة للدولار، الاقتصاد العالمي لا يزال في تذبذب شديد، ونتيجة لذلك سنجد مزيدا من المال السهل، لذا فإن كل ذلك سلبي بالنسبة للذهب“، مضيفا أن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

وربح المعدن النفيس 34 % هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3% إلى 28.07 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 29.84 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، زادت 15.5%.

وتراجع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 957.36 دولار، في حين نزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2156.97 دولار.