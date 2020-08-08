شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون والأمم المتحدة يعقدان مؤتمرا غدا للمانحين من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" صباح السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة سيعقدان غدا مؤتمر للمانحين من أجل لبنان.

كان المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير قال في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية الجمعة ، العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، وكذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وقال دير، إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك فى إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخص وأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.

كان ماكرون أول زعيم ورئيس دولة يزور لبنان بعض الانفجار الذى ضرب مرفأ لبنان، وأعرب خلال زيارته عن تقديم تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمفوقدين، كما كشف عن عقد مؤتمر دولى من أجل مساعدة لبنان فى محنته.