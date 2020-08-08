شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب وإصابة والدته وأخر فى انهيار منزل من 3 طوابق بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى طالب مصرعه، وأصيبت والدته وشخص أخر فى انهيار منزل، صباح اليوم، بشارع جيهان أمام المعهد الفنى الصحى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق يقطنه طالب جامعى ووالدته.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة و قوات الحماية المدنية وتمكنت من استخراج جثمان الطالب وتبين وفاته بينما تم استخراج الأم وبها العديد من الاصابات، كما تبين اصابة اخر تصادف مروره أسفل المنزل لحظة انهيار، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج.

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انتقل مسئولى الحى وجارى فحص المنزل وبيان إذ كان به سكان اما لا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.