شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب وإصابة والدته وأخر فى انهيار منزل من 3 طوابق بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى طالب مصرعه، وأصيبت والدته وشخص أخر فى انهيار منزل، صباح اليوم، بشارع جيهان أمام المعهد الفنى الصحى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق يقطنه طالب جامعى ووالدته.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة و قوات الحماية المدنية وتمكنت من استخراج جثمان الطالب وتبين وفاته بينما تم استخراج الأم وبها العديد من الاصابات، كما تبين اصابة اخر تصادف مروره أسفل المنزل لحظة انهيار، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج.
انتقل مسئولى الحى وجارى فحص المنزل وبيان إذ كان به سكان اما لا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طالب وإصابة والدته وأخر فى انهيار منزل من 3 طوابق بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.