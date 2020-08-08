شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن وصول جثامين 3 مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى أرض الوطن صباح اليوم السبت ، جثامين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت ، وذلك فى الساعة السادسة صباحاً على رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت وهم : إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، و رشدى رشدى أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضى اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، يفيد أن الجثامين ، سيصل فى الموعد المتقدم، موضحة أن أقارب وأسر الضحايا الموجودين على الأراضى اللبنانية أنهوا إجراءات شحن الجثامين، وقد تم إبلاغهم تعازى وزير القوى العاملة محمد سعفان فى هذا المصاب الأليم .