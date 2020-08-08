شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الدبلومات تبدأ اليوم تصحيح إجابة الامتحانات استعدادا لإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كنترولات الدبلومات الفنية، اليوم السبت، تصحيح كراسات إجابة الامتحانات التحريرية، استعدادا لإعلان نتيجة الاختبارات نهاية الشهر الجارى وبحد أقصى أول سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح تتم داخل 90 مقر تقدير، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

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ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الامتحان التحريري لهم ، للدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان، حيث يمتحن الطلاب فى عدة مواد دراسية حسب التخصص.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه سيتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كنترولات ومقرات التقدير خاصة ما يتعلق منها بتعقيم الأماكن وقياس درجة حرارة مقدرى الدرجات، إضافة إلى تسليم المقدرين كمامات، موضحا أنه سيتم تطبيق درجات الرأفة أثناء التصحيح والمرونة.