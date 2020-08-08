شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز تذكرة فى القطارات الأفخم بمصر.. وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عربات فاخرة باسم TOP VIP تعتبر أفخم عربات السكة الحديد فى مصر، يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذه العربات، وكيفية حجز تذاكرها أسعارها خلال النقاط التالية.

1ـ هذه العربات صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية ضمن 212 عربة مكيفة أخرى.

2ـ تم تسليم هيئة السكة الحديد هذه العربات خلال عامي 2016 و2017.

3ـ العربات الفاخرة المذكورة يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام vip بخطوط الصعيد.

4ـ العربات الأفخم بالسكة الحديد المصرية قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لها نتيجة ضعف إشغالها أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وقررت تشغيليها بمعرفتها مباشرة.

5ـ العربات الفاخرة التى تمكلها الهيئة تبلغ 5 عربات وتعمل حاليا ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP.

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6ـ أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات 300 جنيه للمقعد الواحد.

7ـ يتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى.

8ـ يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة.

9ـ غرامة المخالف بهذه العربات قيمتها 100 جنيها.

10ـ صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس.

11ـ حجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات.