شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تجيب المصريين بالخارج على 11 سؤالا عن التصويت بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أبرز 11 سؤالا شائعا بين المصريين فى الخارج عن التصويت البريدي فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالرد والإجابة على تلك الأسئلة بحيث يتم التيسير على الناخبين فى الخارج وهى:

1- ما هو موعد تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟

ج: يبدأ موعد التصويت والإرسال في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح يوم 9 أغسطس 2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 10 أغسطس2020، وفي جولة الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم 6 سبتمبر 2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 7 سبتمبر 2020، بالتوقيت المحلي للدولة التي يقيم فيها الناخب.

ولن تقبل أي أصوات تاريخ إرسالها خارج هذه الفترات، علما بأن البعثات سوف تستمر في استقبال الأصوات حتى الساعة التاسعة مساء من يوم 12 يوليو 2020 بالجولة الأولى ويوم 9 سبتمبر 2020 بجولة الإعادة.

2- هل يمكنني التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خارج جمهورية مصر العربية بدون التسجيل المسبق؟

ج: التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg) كان خلال الفترة من 25 يوليو 2020 و حتى 31 يوليو 2020، وفي حالة عدم اتخاذك إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

3- بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ج: يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي قمت بادخاله أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه، كما يمكنك استرجاعه بالضغط على زر (استرجاع رقم التسجيل) في صفحة تصويت المصريين بالخارج عبر البريد

4- ما هي خطوات التصويت البريدي التي يجب اتباعها لضمان وصول صوتي للبعثة الدبلوماسية التي سجلت نفسي بها؟

ج: لإتمام عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج الذين سبق لهم تسجيل أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، يجب تحضير ما يلي استعداداً للتصويت:

- مظروف بدون اي علامات مميزة وسنشير له فيما بعد بمظروف الاقتراع

- مظروف أكبر قادر على احتواء مظروف الاقتراع وباقي الاوراق

- صورة من وثيقة إقامتك في الدولة التي تقيم فيها

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والمتضمن الرقم القومي.

بعد التحضير، على الناخب القيام بالخمس خطوات التالية وهذه الخطوات بالترتيب هي:

1- طباعة الأوراق اللازمة (بطاقتي التصويت – إقرار التصويت) من خلال الموقع

2- إبداء الرأي في بطاقتي التصويت

3- وضع بطاقاتي الاقتراع داخل مظروف وغلقه دون كتابة أي بيانات عليه من الخارج

4- ملء إقرار التصويت والتوقيع عليه وإرفاقه مع جميع ما سبق في ظرف أكبر

5- يتوجه الناخب بشخصه لمكتب بريد حكومي وإرسال الظرف بالبريد المستعجل إلى عنوان البعثة في المواعيد المحددة.

وننصح بقراءة الدليل الإرشادي للناخب المقيم بالخارج للتصويت البريدي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 واتباع التعليمات الواردة فيه بحرص

5- كيف يمكنني طباعة الأوراق الخاصة بي ؟

ج: يمكنك تحميل بطاقات الاقتراع الفردي والقوائم للدوائر التي تتبعها طبقا لمحل الإقامة ببطاقة الرقمي القومي، بالإضافة إلى إقرار التصويت الخاص بك والمتضمن بيانات تسجيلك بالكامل في صورة ملفات PDF من خلال صفحة تصويت المصريين بالخارج عبر البريد على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب كتابة الاسم الكامل كما هو مدون على بطاقة الرقم القومي والإمضاء بخط اليد في الأماكن المخصصة لذلك بالإقرار.

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6- ما هو عدد المرشحين أو القوائم الذي يجب علي اختياره؟

ج: في حالة دائرة النظام الفردي قم باختيار عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرتك وهو الموضح أعلى بطاقة الاقتراع للدائرة والتزم بهذا العدد دون زيادة أو نقصان وإلا أصبح الصوت باطلاً.

وفي حالة دائرة نظام القوائم، ولوجود قائمة واحدة بالبطاقة، قم باختيار (انتخب) أو (لا انتخب).

7- ما هي الطريقة المثلى للتصويت ببطاقة الاقتراع وضمان عدم بطلان أو استبعاد صوتي؟

ج: لضمان صحة الصوت تأكد من التالي:

- لا تستخدم قلم رصاص

- ضع علامة واضحة في المكان المخصص فقط

- لا تضع أي علامات أو كتابة أو إشارة تدل على شخصيتك

- لا تعلق صوتك على شرط

- لا تكتب أي شيء على الظرف الأصغر المتضمن بطاقات التقتراع

لضمان عدم استبعاد الصوت تأكد من التالي:

- تأكد من التوجه لمكتب البريد الحكومي بشخصك خلال أيام التصويت التي حددتها الهيئة وإثبات موعد الإرسال من قبل مكتب البريد على الظرف الأكبر

- تأكد من اكتمال وصحة الأوراق المرفقة

- تأكد من إرسال صوتك لبعثة جمهورية مصر العربية التي سجلت للتصويت بها وليس أي بعثة أخرى

8- ما هي الطريقة الصحيحة لإرسال صوتي بالبريد؟

ج: ضع مظروف الاقتراع داخل المظروف الكبير، ثم ضع ورقة إقرار التصويت البريدي وصورة إثبات الإقامة بالخارج وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية في نفس المظروف الكبير، أغلق المظروف الكبير واكتب عليه اسم وعنوان مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي تقيم بها والتي قمت بالتسجيل للتصويت فيها.

توجه إلى أحد مكاتب البريد الحكومية وارسل المظروف بنفسك بالبريد المستعجل خلال الموعد المحدد للتصويت.

9- لم استخرج بطاقة رقم قومي من قبل، ماذا أفعل؟

ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

10- ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟

ج: يجوز إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي ساري الصلاحية عند إرسال صوتك بالبريد.

11- هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

ج: إجراء التسجيل الحالي خاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.