كورونا في 24 ساعة| 50 ألف حالة تعافٍ في مصر.. ومريض ينهي حياته بمستشفى العجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:​

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة، تسجيل 141حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 20حالة جديدة، وأعلنت وزارة الطيران المدنى أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر، دون ما يفيد إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس "كورونا المستجد"، بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية).

وانتحر مريض بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بمستشفى العجمي النموذجي غربي الإسكندرية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

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