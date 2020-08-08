بالصور.. اشتعال النيران في سيارة إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وقع حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب أدى إلى اشتعال إحداهما.
وقالت الادارة العامة للمرور إنه تم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.
وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث للمتابعة واتخاذ اللازم...
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