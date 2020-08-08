شكرا لقرائتكم خبر عن منع إقامة سوق مواشي تلا في المنوفية.. الأمن أغلقه بالحواجز فجراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال راضى عمار، رئيس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إن حملة من المجلس بالاشتراك مع قوات الشرطة قامت بغلق مداخل سوق نواشى تلا.

وأضاف «عمار» في تصريحات صحفية، أنه تم وضع حواجز أمنية ومنع إقامة سوق المواشى بتلا عن طريق وضع حواجز بكافة المداخل للسيطرة ومنع تواجد ودخول منطقة السوق فجر اليوم.

وتابع: «يأتى ذلك بسبب حرص رئاسة المركز والمدينة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ المنوفية لمنع الأسواق بتلا وقراها حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين واستكمالا للإجراءات الوقائية لفيرس كورونا وسبل الوقاية والحفاظ على الجميع».