شكرا لقرائتكم خبر عن متاحف بمختلف المحافظات مؤهلة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والاثار على رفع كفاءة عدد من المتاحف المصرية وتأهيلها لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والخاص بتأهيل المتاحف التابعة للقطاع لإستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وفريق عمل الإدارة يقوم بمتابعة جميع الأعمال الخاصة بالتأهيل الحالي لبعض المتاحف، ويتم ذلك من خلال المرور الدوري على المتاحف الجاري تأهيلها، حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة بطريقة صحيحة.

و هذه الخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة _ مصر 2030، حيث تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة، وذلك للعمل على دمجهم بالمجتمع، وذلك بعد إعلان عام 2018؛ عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الشريحة المهمة التي تمثل ما يقرب من 13 مليون شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وإليك المتاحف واهم التحديثات:

1. أعمال التأهيل تتم لمتحف المركبات الملكية والتى أوشكت على الإنتهاء، نظراً لقرب افتتاحه.

2. استكمال أعمال التأهيل بالمتحف المصري بالتحرير.

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3. تأهيل المتحف اليوناني الروماني، ومتحف كفر الشيخ، والمتحف الآتوني بالمنيا.

4. تم عمل جدول زمني لتأهيل باقي المتاحف غير المؤهلة، والتي تتبع قطاع المتاحف بدءًا من المتاحف التي تحت الإنشاء أو التطوير، والمفتوحة لإستقبال الزائرين.

5. يطبق ذلك التأهيل بمواصفاته الصحيحة (من خلال الكود المصري الخاص) بجميع المباني والمنشآت التي تتبع قطاع المتاحف.

6. الإتاحة الهندسية اللازمة بالمتاحف، وذلك عن طريق عمل الطرق والمنحدرات الممهدة (رامب) للكراسي المتحركة بالمتاحف، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن.

7. تخصيص أحد دورات المياة (حريمي، وأخرى رجالي) ليتم تأهيلها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمواصفات خاصة.

8. القيام بعمل بعض اللافتات والعلامات الإرشادية بلغة الإشارة، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والحركية.