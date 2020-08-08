شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميري يطالب بزيادة المنح الدراسية بكليات القمة لأبناء مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب سليمان فضل العميري، زيادة المنح الدراسية بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة لأبناء محافظة مطروح والمحافظات الحدودية بشكل عام، مؤكدا أن التنمية الحقيقة لا تتم سوى من خلال النهوض بالعلم، وأزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم أجمع أهمية العلم والعلماء، وأن العلم بمثابة مقياس التقدم للدولة، مما يتطلب ضرورة أن يتم الاهتمام بالعلم والعلماء والبحث العلمي.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، في بيان له اليوم، أن زيادة المنح لأبناء المحافظات الحدودية سيكون له دور كبير في سد العجز في أعداد الأطباء بالمحافظة بما يؤدى إلى خدمات طبية متميزة وكافة التخصصات في القطاعات المختلفة، وكذلك في مختلف القطاعات والتخصصات على صعيد محافظات الجمهورية، مما ينعكس على المواطنين بتحسين مستوى الجمهورية.

وأكد عضو البرلمان بمطروح، أن زيادة أعداد المنح بمثابة تحفيز للطلاب المتفوقين على استكمال مسيرتهم العملية وهو الهدف الأسمى خلال هذه الفترة لخلق مزيد من الكوادر الشبابية القادرة على العمل والعطاء خلال فترة البناء التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تحفيز لباقى الطلاب بشكل عام على الجد والاجتهاد.

وأوضح العميري، أن المنطقة الغربية تشهد اهتماما كبيرا وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى تتطلب توفير كافة المجالات، وأن زيادة المنح الدراسية لأبناء المحافظة يهدف إلى زيادة فرص التعليم بكليات القمة، لتوفير هذه الكوادر الشبابية للعمل في المنطقة.