شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة وزارة التضامن فأجأت أسرة طالب الثانوية بزيارته في مسقط رأسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت احسان ابوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، الطالب أحمد السيد برعى، الاول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمى علوم والحاصل على الدرجات النهائية في مسقط رأسه في قرية زاوية النا وية التابعة لمركز ببا، وقامت وكيلة الوزارة بالسير مع الطالب في شوارع القرية للتعرف على منازلها حسب طلب اسرة الطالب لمساعدة الاسر الفقيرة.

وبعدها قامت وكيلة وزارة التضامن بالذهاب إلى منزل الطالب المكون من 3 غرف فقط، وسألت وكيلة الوزارة عن الحجرة التي يذاكر فيها الطالب احمد، ودخلتها واستمعت من أحمد كيف يذاكر دروسه وأكد لها انه قال لوالده في اليوم الاخير لامتحان الثانوية وبالتحديد في مادة الجيولوجيا انه لو لم يقع خطأ منه في الامتحان سيكون أول الجمهورية.

وبعد الامتحان قال لوالده أنا متاكد اننى لم أخطى في الجيولوجيا واضاف احمد لوكيلة الوزارة، انه كان يضع على محموله صوت وزير التعليم والفيديو الخاص به في العام الماضى وهو يهنىء اوائل الثانوية العامة، وقال في يوم اعلان النتيجة جلست أنا واسرتى امام التلفيزيون، ومعى محمولى ومحمول والدى، واستمعت إلى الوزير وهو يعلن النتيجة، وقال اننا سنعلن الاسماء هذه المرة على الهواء مباشرة ووجدت الوزير يعلن اسمى الاول على علمى علوم فقمت سريعا وإحتضنت أسرتى ولم أسمع شيئا

وقالت إحسان أبوزيد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى، أن المحافظ الدكتور محمد هانىء، طلب منى المجىء إلى أسرتكم وتقديم التهنئة لكم وهذه شهادة من التضامن الاجتماعى لتفوقكم الباهر في الثانوية العامة، وقالت اننى سمعت والدك في وسائل الاعلام يقول إنه ونجله لا يملكون من حطام الدنيا شىء سوى التعليم، لهذا جئت إليكم لكى أحقق وندرس ما تريدونه.