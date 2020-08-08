شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقي التعلام العربي 10 أغسطس بخاصية الفيديو كول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام موعد انطلاق النسخة السابعة من «ملتقى قادة الإعلام العربي» تحت شعار تحولات الإعلام في أوقات الأزمات، برعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2020، عن طريق الأون لاين بخاصية الفيديو كول، وبمشاركة وزراء الإعلام العرب، على الرميحي وزير الإعلام البحريني، أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني، أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، د.عبدالمنعم الحسني وزير الإعلام العماني، د.قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومحمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والاكاديميين وملاك الوسائل الإعلامية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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