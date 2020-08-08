شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت يصلون المطار لاستلام جثامين ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط مطار القاهرة الدولي، وصول أهالي المصريين ضحايا انفجار مرفأ لبنان، لاستلام جثامين ذويهم الضحايا القادمين من بيروت، بعد إنهاء إجراءاتهم عن طريق السفارة المصرية في لبنان.

ويصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

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وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.