أخبار مصر | العظمى تصل لـ44.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر العظمى تصل لـ44.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع درجة الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم وغدا، حيث ترتفع الحرارة بمعدل درجتين لتصل إلى 37 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تسجيل أعلى درجة حرارة تكون خلال فترة الظهيرة، موضحة أنه اعتبارا من يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة لتسجل 35 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة خلال الفترة من الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، منوهة بأن فرصة سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد مستمرة، وهى أمطار غير مؤثرة، فضلا على وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الأحد المقبل.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 41

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درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في طابا الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 35

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 34