أخبار مصر | عمرو عزت: تنسيقية شباب الأحزاب غيرت مفهوم السياسية في مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو عزت: تنسيقية شباب الأحزاب غيرت مفهوم السياسية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عزت، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لمجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إن مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب ليسوا منزهين أو مختلفين عن الشعب، فنحن من مناطق شعبيه لا نختلف عن المواطنين ونشعر دائما بهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، مساء الجمعة، لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الخليج 365، ومينا صلاح سكرتير تحرير بالموقع.

وأوضح "عزت" خلال كلمته في الندوة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفعت شعار سياسة بمفهوم جديد نعبر فيه من خلال الأحزاب عن الرؤى السياسية والايدولوجية فيما يتعلق بالقوانين، كما أننا أصبحنا نخرج من الغرف إلى الشارع ومساندة الدولة المصرية في الشارع وعمل مبادرات، وكان آخرها مبادرة توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة، وتقديم تبرعات فلكية من مستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مبادرة "دوائك عندنا" وتخفيض أسعار الدواء بنسبة 20٪، مؤكدًا أن تنسيقية شباب الأحزاب غيرت مفهوم السياسية في مصر.

وأشار "عزت"، إلى أن الشعب المصري كان لديه رغبة في عودة برلمان 2015 مره أخرى لمناقشة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تم إرسالها لمجلس النواب 2015، والمتأخرة من 2011، ومع عودة المجلس كان من الضروري أن ينجز تلك القوانين، فكان محملًا بأعباء ثقيلة، مضيفًا: "برلمان جماعة الإخوان الإرهابية لم يفعل شيئا ويسقط من ضمن البرلمانات المصرية، فهو لا يمتلك الخبرات وليس له كيان ولا يعبر عن الدولة المصرية".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان من الضروري وجود غرفة تشريعية ثانية من المتخصصين في المجالات المختلفة، لتخفيف الأعباء على مجلس النواب، وأتمنى أن أكون عضوًا في لجنة الشؤون الأفريقية، نظرا لتخصصي، لأن كل عضو سيختار تخصصه، مشيرًا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ استشارية ودوره فلتره القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب.