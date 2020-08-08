شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية، مؤكدة أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتي نهاية الشهر السادس.

وأضافت وزارة الصحة في منشور لها، أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتي بلوغ الطفل عامين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدن إصابتهن بالمرض.

وكشفت الوزارة أنه في حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة للكوفيد والتى تنتقل مباشرة من جسم الأم لجسم الطفل عن طريق لبن الثدى لتزيد من مناعتة، وأن اللبن الصناعي لا يعطي هذة الحماية.