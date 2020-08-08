شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستحول محافظة القاهرة شوارع وسط البلد للمشاة فقط؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس محافظة القاهرة غلق عدد من شوارع منطقة القاهرة الخديوية "وسط البلد" وفتحها للمشاه فقط، كما تدرس غلق بعض الشوارع مساء وفتحها امام المشاة فقط. ويعرض الخليج 365 أهم التفاصيل عن مشروع تطوير القاهرة الخديوية: 1. التطوير يشمل المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل. 2. يوجد مقترحات ومخططات تطوير ميادين القاهرة الخديوية على غرار ميدان التحرير . Advertisements 3. سيتم استرداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية. 4. إعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإدارى لمحافظة القاهرة. 5. المشروع يهدف لإعادة الواجهات الأصلية للأوبرا القديمة لتتناسب مع النسق المعمارى . 6. تدرس المحافظة كيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط . 7. تدرس أيضا تخصيص عدد أخر للمشاة فى المساء . 8. يتم إعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات. 9. يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة.

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