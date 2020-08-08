8 شروط للتقدم لوظيفة مدير إدارة أو مفتش دعوة بالأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة الأوقاف باب التقدم للراغبين فى العمل بوظائف إشرافية وهى: "مدير إدارة - مفتش مساجد - رئيس قسم" من بين العاملين بالأوقاف من أنحاء الجمهورية. الخليج 365 يوضح في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها فيما يتقدم لوظيفة مدير إدارة أو مفتش دعوة: أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة. أن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الثانية ويشترط في المتقدم لوظيفة مدير إدارة أن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي. أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره. تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها. أن يكون حسن السير والسلوك. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية. وأكدت وزارة الأوقاف أن التقديم متاح عبر الموقع خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

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