شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 27 ألف و500 سيدة باختصاصات ومهام مجلس الشيوخ والمشاركة في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ أنه تابع حملات طرق الأبواب التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأه بالمحافظه برئاسة الدكتوره هدي الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأه بالمحافظه.

وأضاف أن الحمله تضمنت زيارات منزليه إستهدفت 27ألف و500سيده بقري مراكز كفرالشيخ والرياض ودسوق وبيلا ومطوبس وفوه وسيدي سالم وقلين والحامول والبرلس، وشارك فيها 50 رائده ريفيه وعدد من المتطوعين لتوعية السيدات برسائل الحملة.

كما نظم الفرع ندوة توعيه بمركز صحة المرأه بكفرالشيخ إستهدفت 25من المشرفات على الرائدات الصحيات بالإدارات الصحيه للتوعيه بأهمية المشاركه في تلك الإنتخابات وأهمية مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة إهتمام واتباع الإجراءات الوقائيه والإحترازيه أثناء عملية الإقتراع.

أشار إلى أن حملة صوتك لمصر بكره ...مجلس الشيوخ2020 تستهدف تعزيز المشاركه السياسيه للمرأه وعلي مستوي الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطه التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات, وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقه بأهمية دورهم في الإنتخابات وغيرها من الأنشطه.