شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: أول قرية مصرية تساهم في توصيل الصرف الصحي بنسبة 40% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن ملف الصرف الصحي في مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن في الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، لاسيما وأن الصرف الصحى ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، وأن هذه الخدمة متشابكة مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولاً إلى التنمية بشكل شامل ومستدام

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الأسبوعي الخاص بملف الصرف الصحي، الذي عرضته الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة ومسئول ملف الصرف الصحي بالمحافظة،حيث تناول التقرير الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية عن طريق المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية وغيرها من تفاصيل الملف الحيوي

كشف التقرير عن الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي التي تنفذ بتكنولوجيا حديثة بنظام (mbr )، حيث تم عمل الرفع المساحي والجسات وتصميم شبكات الانحدار ومحطة المعالجة بنسبة 100% بمشروع صرف صحي صفط الغربية بمركز الواسطى، فقد تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 9500 م، وتنفيذ 413 مطبق، وتغيير خطوط شبكات المياه بطول 500 م، وتم البدء في الأعمال المدنية للمحطة، وجاري تنفيذ باقي الأعمال بنسبة 80%، وتبلغ تكلفة الشبكات 7 ملايين جنيه ( تبرع من الأهالي ) من إجمالي تكلفة المحطة التي تصل إلى 19 مليون و600 ألف جنيه التي تتحملها مؤسسة نهضة بني سويف

وفيما يتعلق بمشروعي صرف صحي قريتي البساتين (مركز بني سويف )، وسيد عبدالقادر( مركز ناصر ) اللذان يعملان بنظام (mbr )، حيث يعملان بانتظام، ويتم الإشراف على منظومة العمل بهما، وتحت إشراف فني من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللذين تم الانتهاء منهما بتكلفة بلغت لأكثر من 16 مليون جنيه ،

وأشار التقرير أنه يجري متابعة سير أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العرفا بمركز الفشن، كأول قرية مصرية تم البدء بها ضمن المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، حيث تتحمل الدول 60% من تكلفة المشروع، بعد توفير 40 % مساهمة مجتمعية، فقد تم عمل الجسات والتصميم الهندسي ورفع المساحة، وعمل لحام لكامل خط الطرد، بطول 1500 م، وردم 700 م بنسبة 47% من اجمالي المستهدف تنفيذه ،

كما تجدر الإشارة إلى أن قرية صفط العرفا ضمن 13 قرية تم اختيارها لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بنظام المشاركة المجتمعية،حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، وقد تم اختيار قرى:نزلة السعادنة بني سويف ،وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنيي خليفة ناصر،وقريتى السلطاني وعلي كيلاني ببا ،وقرى سفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابي والشقر الفشن،ليصل إجمالي عدد المستفيدين من توصيل خدمة الصرف الصحي بتلك القرى إلى ( 81569 ) نسمة

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وفيما يتعلق بمشروعات القطاع ضمن خطة الدولة، فقد تم الانتهاء من 10 مشروعات «مؤخرا» بتكلفة تصل لـ 470 مليون جنيه لخدمة حوالي 300 الف نسمة، وبذلك يصل نسبة المخدوم إلى 32.8% بعدد 73 قرية،. بالإضافة إلى إدراج 69 قرية جديدة في الخطة (على 3سنوات)، ليصل نسبة المخدوم من القرى الرئيسية إلى 64% بعدد 142 قرية، ويتبقى 81 قرية ستدرج في الخطة التالية حتى عام 2025.