شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار من 11 طابقا من سكانه لوجود تصدعات به في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس على عبدالستار رئيس مدينة مدينة بنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة اخلاء عقار مكون من 11 طابقا من سكانه بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات بالعقار وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار وإخلاء سكانه إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان.

أكد رئيس مدينة بنها أنه فور ورود شكوى من سكان العقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران العماره تم على الفور التحرك بلجنة الأزمات وإخلاء العقار من السكان وإخلاء عقارين مجاورين له إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظا على صحة السكان.

اضاف «رئيس المدينه» أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية بقيادة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الأن، وبناءا على التقرير الفنى للجنة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفورى حتى لا تقع الكارثة.