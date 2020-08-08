شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مدينة نصر، حيث احترقت مخلفات بالقرب من موقف سيارات بمدينة نصر، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بمدينة نصر.
وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وحاصروا الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش والخدمات المرورية لتنظيم الحركة بشارع مصطفى النحاس الذي شهد تكدس مروري وقت إخماد الحريق.
وتبين بالمعاينة نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء تحتوي على مخلفات.
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